Дональд Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой из-за того, что правительство провинции Онтарио запустило рекламу с цитатой 40-го президента США Рональда Рейгана о тарифах.

«Фонд Рональда Рейгана только что объявил, что Канада мошеннически использовала фейковую рекламу, в которой Рональд Рейган якобы высказывается отрицательно о тарифах. <…> Тарифы очень важны для национальной безопасности и экономики США. В связи с их вопиющим поведением все торговые переговоры с Канадой прекращаются», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Речь идет о рекламе, запущенной правительством канадской провинции Онтарио. В ней цитировались слова Рейгана из его обращения 1987 года. В минутном ролике голос Рейгана говорит, что когда кто-то предлагает ввести тарифы на иностранный импорт, кажется, что он поступает патриотически, и «иногда, ненадолго, это срабатывает — но лишь на короткое время». «Но в долгосрочной перспективе такие торговые барьеры наносят ущерб каждому американцу — и рабочим, и потребителям», — продолжает Рейган.

Рекламу опубликовал премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд. «Официально: новая рекламная кампания Онтарио в США запущена. Мы используем все доступные нам инструменты и не перестанем отстаивать позицию против американских тарифов для Канады», — написал он.

В заявлении фонда Рональда Рейгана, на которое ссылается Трамп, говорится, что правительство Онтарио создало рекламу с использованием выборочных записей из радиообращения Рейгана о свободной и справедливой торговле 25 апреля 1987 года. «Реклама искажает содержание радиообращения президента, и правительство Онтарио не запрашивало и не получало разрешения на использование и редактирование этих высказываний», — заявили в фонде, посоветовав всем посмотреть неотредактированное видео на YouTube-канале.

В рамках «торговой войны» администрация Трампа ввела пошлины в 35% на многие канадские товары и отдельно — на сталь, алюминий, автомобили, лесоматериалы и медь. Онтарио пострадал от этих мер особенно сильно, а премьер-министр провинции Даг Форд — один из самых активных критиков американских пошлин. Он в том числе угрожал в ответ на введение тарифов прекратить поставки электроэнергии в США.