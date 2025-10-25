«Вечерняя Казань»: Уклонист, сбежавший из-под конвоя, задержан

Уклонист от армии, сбежавший 24 октября из-под конвоя военной комендатуры в Казани, задержан в Набережных Челнах, пишет «Вечерняя Казань». По данным издания, беглеца вернули обратно в военную комендатуру.

Поиск тех, кто помог уклонисту сбежать, продолжаются. Их действия, отмечает издание, могут быть квалифицированы как пособничество уклонению от военной службы.

В Казани, сообщили 24 октября газета «Коммерсант» и Baza, на военный конвой, перевозивший уклониста от армии, было совершено нападение. По данным Baza, служебный автомобиль конвоя подрезала черная машина Kia Rio без номеров, из нее вышли двое мужчин, которые избили конвоиров, забрали уклониста и скрылись. В Казани был объявлен план «Перехват».

Источник «Осторожно, новости» говорил, что в Казани разыскивают 32-летнего Фадиса Г., мобилизованного в 2022 году. В августе 2025-го он получил медаль «За отвагу» за «храбрость при исполнении воинского долга в зоне ». По данным издания, его задерживали за побег из части.