В Казани напали на конвой и отбили задержанного уклониста

В Казани напали на конвой военной комендатуры, перевозивший уклониста от армии, сообщила газета «Коммерсант» 24 октября.

Источник издания в силовых структурах рассказал, что нападение произошло на улице Гвардейской. На светофоре служебный автомобиль конвоя подрезала черная машина Kia Rio без номеров, из нее вышли двое мужчин, которые избили конвоиров, пишет телеграм-канал Baza. Затем нападавшие открыли заднюю дверь фургона, вытащили задержанного, посадили в свой автомобиль и скрылись.

В Казани объявили план «Перехват», но вскоре отменили, поскольку никого найти не удалось, пишет «Коммерсант».

По данным Mash, из-под охраны сбежал уклонист, которого везли со следственных действий в сопровождении сотрудников военной комендатуры. Издание «Бизнес Онлайн» утверждает, что вместе с уклонистом похитили сотрудника комендатуры. Независимого подтверждения этой информации нет.

Источник «Осторожно, новости» заявил, что в Казани разыскивают 32-летнего Фадиса Г., мобилизованного в 2022 году. В августе 2025-го он получил медаль «За отвагу» за «храбрость при исполнении воинского долга в зоне ». По данным издания, его задерживали за побег из части.

Первоначально в СМИ появилась информация, что в Казани напали на конвой ФСИН. Однако в пресс-службе ФСИН сообщили, что эта информация не соответствует действительности.