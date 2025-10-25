Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан», которого суд в Баку отпустил под домашний арест, вернулся в Россию

Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов покинул Баку и уехал в Россию, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Белоусов уехал из Азербайджана на следующий день после того, как суд Хатаинского района Баку отпустил его из-под стражи под домашний арест.

Азербайджанское издание Minval пишет, что одновременно российская сторона отпустила Юсифа Халилова — лидера азербайджанской диаспоры в Воронеже и владельца крупнейшего городского рынка, арестованного в августе.

10 октября был освобожден из-под стражи исполнительный директор российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых. Источник «Коммерсанта» тогда сообщал, что российская сторона, в свою очередь, освободила одного из граждан Азербайджана, задержанного в РФ, бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева. Решение об освобождении приняли накануне встречи президентов двух стран Владимира Путина и Ильхама Алиева, которая прошла в Душанбе 9 октября.

Белоусов, Картавых и несколько других сотрудников «Sputnik Азербайджан» были задержаны в конце июня на фоне ухудшения отношений Москвы и Баку. Россиянам вменили в вину мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывание денег. Аресты произошли после того, как в Екатеринбурге устроили облаву на азербайджанцев по уголовным делам об убийствах и покушениях.

