Reuters: США готовят новые санкции против России

Белый дом подготовил новые санкции в отношении России, которые могут быть введены, если президент РФ Владимир Путин продолжит откладывать завершение войны, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Новые ограничительные меры затронут ключевые секторы российской экономики, заявили собеседники агентства. Некоторые из дополнительных санкций, подготовленных США, направлены на банковский сектор России и инфраструктуру, используемую для вывода нефти на рынок, сказали они.

Украинская сторона на прошлой неделе также предложили США полностью отключить российские банки от долларовой системы, но неизвестно, насколько серьезно в Белом доме отнеслись к этом предложению.

Однако перед тем, как прибегнуть к санкциям, сказал один из источников, США рассчитывают, что свой шаг сделают европейские партнеры, введя новые ограничительные меры.

По словам чиновников, США заявили европейским партнерам, что поддерживают использование Евросоюзом замороженных российских активов для закупки американского оружия для Украины. Одновременно в администрации Трампа начали предварительно обсуждать, как задействовать российские активы, находящиеся в США, для поддержки украинской армии.

По словам собеседника издания, президент США Дональд Трамп, вероятно, сделает паузу на несколько недель и оценит реакцию России на санкции в отношении «Роснефти» и «Лукойла».

Пока неясно, реализует ли Вашингтон такие планы в ближайшее время, пишет Reuters, но их наличие показывает, что у администрации Трампа есть набор инструментов для дальнейшего давления на Россию.

США 22 октября ввели санкции в отношении крупнейших российских нефтяных компаний — «Лукойла» и «Роснефти». Это первые санкции в отношении России после того, как Трамп вернулся на пост президента США.

После введения санкций четыре китайские государственные нефтяные компании (КНР — один из крупнейших импортеров российской нефти) приостановили закупки из России.

Президент РФ Владимир Путин назвал санкции давлением на Россию и заявил, что они «существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны».

Какие санкции Трамп уже ввел

На «Лукойл» и «Роснефть» приходится половина всего российского экспорта нефти. Теперь обе компании — под санкциями США. Удастся ли Трампу обрушить доходы Кремля? 6 карточек