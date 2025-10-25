Часть драгоценностей из Лувра после ограбления перевезли на хранение в Банк Франции

Часть украшений из Лувра, в том числе из экспозиции «галереи Аполлона», перевезли на хранение в Банк Франции. Экспонаты, сообщает RTL со ссылкой на источники, переместили в банковские хранилища, расположенные в 300 метрах от музея, под усиленной охраной.

Какие именно музейные ценности были перевезены в банковское хранилище, неизвестно. В Лувре и Банке Франции от комментариев воздержались.

RTL пишет, что экспонаты Лувра помещены в подземное хранилище, расположенное на глубине 26 метров, в котором находится около 90% золотого запаса республики.

19 октября четверо преступников проникли в здание парижского Лувра и ограбили его. Они унесли девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие императору Наполеону и его жене Жозефине, хранившиеся в «галерее Аполлона». Стоимость похищенного оценивается в 88 миллионов евро. Раскрыть преступление пока не удалось.

