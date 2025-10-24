Роскомнадзор заблокировал сайт MyAnimeList, следует из данных реестра запрещенных страниц.

Сайт попал под блокировку 22 октября. Российские медиа сообщили об этом 24 октября. Причина блокировки не называется.

При попытке зайти на сайт возникает ошибка, пишет РИА Новости. Сайт открывается только с VPN.

MyAnimeList — крупнейшая международная платформа для поклонников аниме, манги и сопредельных жанров, пишет DTF. Пользователи могут создавать собственные списки просмотренного и прочитанного, оценивать произведения, вести заметки и писать рецензии. Сайт включает обширную базу данных по аниме и манге.

В России в последние годы неоднократно блокировали сайты, где распространяли аниме и мангу. Сотрудники прокуратуры, выступавшие за блокировку, указывали, что в них среди прочего рассказывается о самоубийствах и отношениях ЛГБТК-людей.

