Суд в Москве заочно арестовал конструктора завода «Союз». ФБК находил у его семьи особняк в Великобритании

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал председателя научно-технического совета Авиамоторного научно-технического комплекса (АМНТК) «Союз» Мкртича Окрояна, сообщила пресс-служба столичных судов.

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы (часть 4 статьи 159 УК РФ) и отмывании денег (пункты «а», «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ).

Подробности дела не сообщаются.

Обновление. По информации «Коммерсанта», Окроян — фигурант уголовного дела о поставке некачественных подшипников для шасси военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Из-за некачественных деталей пять самолетов вышли из строя, нанесенный ущерб оценивается в 229 миллионов рублей. «Коммерсант» со ссылкой на ФСБ пишет, что несмотря на то что практически весь бизнес Окрояна был сосредоточен в России, проживал он большую часть времени в Великобритании, «где его семья в 2020 году в графстве Суррей обзавелась роскошной недвижимостью».

В феврале 2023 года Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором утверждалось, что 28-летней дочери Мкртича Окрояна Анне принадлежит особняк в графстве Суррей в Великобритании, который был приобретен в 2020 году за шесть миллионов фунтов (около 500 миллионов рублей). Из документов, которые оказались в распоряжении ФБК, следовало, что Окроян и его жена — резиденты Великобритании.

В своем расследовании ФБК называл Окрояна главным конструктором завода «Союз». Это предприятие, в частности, выпускает двигатели для крылатых ракет Х-22. В сентября 2023 года Окроян попал под санкции США. Государственное агентство ТАСС тогда называло его главным конструктором «Союза».

В апреле 2023 года «Союз» подал иск к соратникам Алексея Навального, в котором потребовал опровержения информации из расследования. В феврале 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил его иск.