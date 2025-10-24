Дональд Трамп заявил, что эффект от введенных им санкций против России можно будет увидеть через полгода.

«Рад, что он так считает. Это хорошо. Посмотрим, что будет через шесть месяцев», — сказал Трамп, которого попросили прокомментировать заявление Владимира Путина, что санкции не повлияют на российскую экономику.

Белый дом ожидает, что введенные Трампом «довольно серьезные» санкции окажут давление на Россию и нанесут ей вред, заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, отвечая на вопросы журналистов.

Накануне Путин, комментируя новые санкции против России, заявил, что ограничения «существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны». Введение санкций «Ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением», — добавил он.

16 октября Трамп и Путин поговорили по телефону, после чего президент США объявил, что встретится с российским лидером в Будапеште. Однако 23 октября Трамп объявил, что отменил встречу. «Мне показалось, что мы не достигнем того, чего должны были бы. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он. Путин заявил журналистам, что Трамп «скорее говорил о переносе», чем об отмене встречи.

Вместе с этим Минфин США объявил о новых санкциях против России — первых на этом президентском сроке Трампа. Под них попали две крупнейшие российские нефтяные компании — «Лукойл» и «Роснефть». После введения санкций четыре китайские государственные нефтяные компании (КНР — один из крупнейших экспортеров российской нефти) приостановили закупки из России.

