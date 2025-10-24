Французский велосипедист, которого задерживали при попытке пересечь Евразию, покинул Россию. Он провел под арестом 50 дней

Велосипедист из Франции Софиан Сехили, которого задержали в Приморском крае в начале сентября и позже обвинили в незаконном пересечении государственной границы, покинул Россию, сообщила его адвокат Алла Кушнир.

По ее словам, Сехили вылетел утренним рейсом из Владивостока на Пхукет, а оттуда отправится домой во Францию — поскольку прямых перелетов нет, вернуться он может только через третьи страны.

«Я в аэропорту Владивостока на пути домой. Я очень рад, что все закончилось — наконец-то после 50 дней в заключении. Это счастливый конец, и это конец, на который мы все надеялись», — сказал Сехили, записавший видео в аэропорту.

О задержании Софиана Сехили в Приморском крае стало известно в начале сентября. Он пытался побить мировой рекорд по самому быстрому пересечению Евразии на велосипеде и ехал из Португалии. Свое путешествие Сехили начал 1 июля 2025 года. После задержания его обвинили в незаконном пересечении границы и отправили в СИЗО Уссурийска. Сам француз говорил, что у него была электронная виза для въезда в Россию — но вероятно, он приехал с ней не на тот пункт пропуска, где она должна была действовать. 23 октября суд признал виновным и назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.

