Le Monde: в России арестовали француза, который ехал на велосипеде из Португалии во Владивосток Он пытался побить рекорд по самому быстрому пересечению Евразии

Архив Софиана Сехили

Во Владивостоке арестовали французского велосипедиста Софиана Сехили, пытавшегося побить мировой рекорд по самому быстрому пересечению Евразии на велосипеде. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

По информации издания, Сехили обвиняют в незаконном пересечении границы.

Сехили 44 года. Он был кинодокументалистом, но в 2012 году оставил эту работу, чтобы заняться велоспортом. С тех пор он принял участие примерно в 20 многокилометровых заездах, победив в 11 из них. Среди них — Tour Divide, гонка протяженностью 4500 километров от Канады до Мексики.

В середине июня Сехили написал в своем инстаграме, что мечтает побить рекорд немца Йонаса Дейхмана, который в 2017 году установил рекорд по самому быстрому пересечению Евразии на велосипеде, проехав от мыса Рока в Португалии до Владивостока за 64 дня, два часа и 26 минут.

1 июля 2025 года Сехили начал свое путешествие, выехав из Португалии. Из публикаций велосипедиста в инстаграме следует, что в первый раз он пересек границу России в конце июля, въехав в Чечню через Грузию, обратило внимание «Агентство». Он покинул Россию через Астраханскую область и продолжил путешествие по территории Казахстана, Таджикистана и Монголии.

В Китае, как пишет Le Monde, Сехили приостановил свое путешествие. «Потерпеть неудачу так близко к цели — это душераздирающе. Теперь у меня есть десять месяцев, чтобы решить, хочу ли я снова отправиться за этим рекордом… или это навсегда останется неудачей», — писал он в сторис. 2 сентября француз сообщил в сторис в своем инстаграме, что его остановили российские таможенники на китайско-российской границе.

Что происходило с Сехили дальше, из заметки не ясно.

По данным Le Monde, французское консульство пытается оказать помощь велопутешественнику. Российские власти информацию о задержании Сехили пока не комментировали.