Аэропорты Домодедово и Жуковский закрыли из-за дронов второй раз за сутки

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский приостановили взлеты и посадки самолетов, сообщила Росавиация.

В качестве причины закрытия ведомство указало необходимость «обеспечения безопасности полетов». Это стандартная формулировка, используемая, когда аэропорты закрывают из-за дронов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к городу были уничтожены три беспилотника.

Обновлено. Спустя полтора часа ограничения на полеты в Домодедово и Жуковском были сняты.

В подмосковном Красногорске утром беспилотник влетел в квартиру в жилой многоэтажке. Пять человек получили ранения.

Домодедово и Жуковский закрывали из-за дронов днем 23 октября. Тогда ограничения продлились всего около 15 минут. До этого ни один московский аэропорт не приостанавливал работу из-за дронов в течение более чем месяца.