В Красногорске дрон влетел в квартиру жилого дома, пострадали пять человек

В подмосковном Красногорске беспилотник влетел в квартиру на 14-м этаже жилой многоэтажки на бульваре Космонавтов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо пострадавших доставлены в больницы: взрослые — с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями, ребенок — с легкими травмами.

По данным ТАСС, из дома были эвакуированы 70 человек, повреждены три квартиры.

Минобороны России отчиталось, что силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над 13 регионами России 111 украинских беспилотников. 34 дрона перехвачены над Ростовской областью, 25 — над Брянской, один — над Московской, говорится в сообщении.

В Новошахтинске Ростовской области из-за пожара, начавшегося после атаки беспилотников, без остались многоквартирные дома, детский сад и техникум, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Пострадавших, по его словам, нет.