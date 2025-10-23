При взрыве на предприятии в Копейске погибли десять человек. В городе ввели режим ЧС

Число погибших в результате взрыва на заводе «Пластмасс» в Копейске достигло десяти человек. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Еще пять человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. Текслер сообщил, что к утру 23 октября пожар на месте инцидента потушен, но поисковые работы продолжаются.

В Челябинской области 24 октября объявлено днем траура.

В Копейске городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Взрыв на заводе в Копейске произошел вечером 22 октября. Власти подчеркивают, что он не был связан с атакой беспилотников. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил производственной безопасности (часть 3 статьи 217 УК РФ).