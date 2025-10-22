На предприятии в Копейске под Челябинском произошел взрыв. Есть погибшие

Взрыв произошел вечером 22 октября на предприятии в , сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в телеграм-канале.

По словам губернатора, погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. По данным телеграм-канала «112», близкого к силовым структурам, на смене на предприятии находились 15 человек.

По словам очевидцев, взрыв произошел в районе завода «Пластмасс», где производят оружие и боеприпасы, пишет телеграм-канал Astra.

По данным Astra, после взрыва на предприятии объявили угрозу атаки БПЛА. Однако губернатор заявил, что «версия прилета БПЛА не подтверждается».