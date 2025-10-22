WhatsApp и Telegram работают в России с перебоями. РКН заявил, что их блокируют «для противодействия преступникам»

В работе мессенджера WhatsApp в России 22 октября произошел сбой. Это подтверждают данные сайтов Downdetector и «сбой.рф». Количество жалоб на проблемы с доступом к сервису начало расти примерно в 11:15 по московскому времени. Мессенджер Telegram тоже работает со сбоями. При этом глобальных проблем у сервисов не наблюдается.

Российские пользователи пишут, что мессенджеры очень медленно работают или вообще не открываются, есть проблемы с отправкой и получением сообщений. Некоторые отмечают, что сервисы полноценно работают, только если включить VPN. Проблемы наблюдаются как в мобильных приложениях, так и в десктопных версиях.

Представители Роскомнадзора в комментарии ТАСС заявили, что ведомство «частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram для противодействия преступникам». Они пояснили, что эти мессенджеры используются «для обмана и вымогательства денег». При этом неясно, идет ли речь о новых ограничительных мерах или о блокировке звонков, которая началась в августе 2025 года.

Жалобы на нестабильную работу мессенджеров WhatsApp и Telegram начали появляться 20 октября. В основном они поступали от пользователей из южных регионов страны, например, Краснодарского края и Ростовской области. Текущий сбой стал уже четвертым за последние двое суток, причем теперь о проблемах сообщают жители и других регионов РФ.

На данный момент проблемы наблюдаются в первую очередь у WhatsApp. Мессенджер Telegram работает чуть стабильнее — количество жалоб на него в несколько раз меньше.

Сбои в работе мессенджеров могут быть связаны с тем, что российские власти дорабатывают правила блокировки звонков, отметил накануне эксперт в области информационной безопасности Алексей Учакин в комментарии РБК. «Сегодня, видимо, тестировали какое-то масштабное обновление блокировок, что и вызвало недоступность мессенджеров», — сказал он.

13 августа 2025 года Роскомнадзор официально подтвердил «частичное ограничение» аудио- и видеозвонков в WhatsApp и Telegram. Представители ведомства заявили, что это необходимая мера для борьбы с телефонным мошенничеством.

21 октября российские СМИ сообщили, что у некоторых пользователей заработали звонки в WhatsApp и Telegram. В Роскомнадзоре подчеркнули, что не снимали установленные ранее ограничения.

Читайте также

Блокировка звонков в WhatsApp и Telegram разозлила всех: от обычных пользователей до Z-блогеров При этом Meta пообещала бороться, а Павел Дуров пока отмалчивается

Читайте также

Блокировка звонков в WhatsApp и Telegram разозлила всех: от обычных пользователей до Z-блогеров При этом Meta пообещала бороться, а Павел Дуров пока отмалчивается