Бориса Гребенщикова оштрафовали на 40 тысяч рублей по «иноагентской» статье

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил музыканту Борису Гребенщикову штраф в размере 40 тысяч рублей по обвинению в нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП), сообщает издание «Бумага».

Поводом к составлению административного протокола стала жалоба Роскомнадзора на то, что музыкант не разместил плашку «иноагента» в одном из роликов на ютьюбе-канале «Аквариум | БГ+». В нем Гребенщиков исполняет песню Булата Окуджавы «Былого нельзя воротить».

Защита музыканта заявляла в суде, что Гребенщиков не владеет каналом «Аквариум | БГ+» и не имеет к нему доступа. На тех ресурсах, которые он признает как свои, Гребенщиков ставит «иноагентскую» плашку, добавила адвокат. Суд не принял эти доводы во внимание.

Минюст РФ объявил Бориса Гребенщикова «иностранным агентом» 30 июня 2023 года. В том же месяце музыканта штрафовали на 50 тысяч рублей по административному протоколу о «дискредитации» армии РФ.