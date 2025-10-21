Великобритания направила военных в Израиль, чтобы следить за прекращением огня в секторе Газа

Великобритания по просьбе США направила в Израиль высокопоставленного офицера и небольшой контингент войск, чтобы содействовать мониторингу прекращения огня в секторе Газа, сообщает Sky News 21 октября.

По информации телеканала, министр обороны Джон Хили сообщил об этом после лекции по вопросам обороны, прочитанной перед бизнесменами в Лондоне вечером 20 октября.

Британский офицер, чье имя не разглашается, будет работать заместителем американского командира, которому поручено руководить центром гражданско-военной координации, в который, как ожидается, также войдут войска из Египта, Катара, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

«Великобритания будет играть ключевую роль, делясь своим опытом и навыками там, где это возможно. Мы не рассчитываем на лидерство… но мы будем выполнять свою часть работы», — сообщил министр обороны Великобритании.

США, в свою очередь, направят в Израиль до 200 военных, они не станут входить в сектор Газа.

Как отмечает Sky News, ранее в октябре министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Великобритания «не планирует» отправлять солдат в Израиль.

В последние дни Израиль и террористическая группировка ХАМАС обвинили друг друга в нарушении условий прекращения огня. В минувшие выходные Израиль ненадолго возобновил авиаудары после того, как, по сообщениям, на израильских военных совершили нападение. Министерство здравоохранения Газы, которое находится под контролем ХАМАС, сообщило 20 октября, что за сутки погибли более 50 человек.

