«Ведомости»: правительственная комиссия одобрила законопроект о передаче «бесхозяйного имущества» в аннексированных регионах Украины в госсобственность

Жилые дома, квартиры и комнаты в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в занятых российскими войсками частях Херсонской и Запорожской областей, у которых «есть признаки бесхозяйного имущества», будут признаваться собственностью республик и областей или их муниципальных образований.

Соответствующий законопроект, подготовленный Минстроем РФ, пишут «Ведомости», 20 октября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Подобные меры, отмечает издание, уже применяются на аннексированных территориях, но теперь их собираются закрепить федеральным законом.

Законопроект предполагает, что «бесхозяйным признается жилье, на которое отсутствуют действительные правоустанавливающие документы либо невозможно установить собственника», заявил член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»). Предполагается, что такой статус недвижимость получит «на основе инвентаризации, данных регистрирующих органов и актов обследования».

Документ предполагает, что «бесхозяйным» жилым имуществом можно будет распоряжаться несколькими способами. Так, его можно будет передавать российским гражданам, которые постоянно проживают на аннексированных территориях и лишились жилья из-за боевых действий, терактов или диверсий. Это можно сделать, если у таких граждан нет другого пригодного для жизни жилья или доли в нем, пишут «Ведомости». Жилье также можно будет вернуть гражданам, которые владели им до момента признания «бесхозяйным».

Кроме того, жилье, получившее такой статус, можно будет выделять в качестве служебного для работников государственных и муниципальных органов, военнослужащих, полицейских, педагогов и медиков.

Принятие законопроекта создаст правовую основу для обеспечения жильем граждан, потерявших дома из-за боевых действий, и упорядочит использование «бесхозяйного» жилого фонда страны в аннексированных частях Украины, заявил Якубовский.

Глава Росреестра Олег Скуфинский в августе 2025 года заявлял, что на аннексированных территориях Украины его ведомство «выявило 550 тысяч бесхозяйных объектов».

