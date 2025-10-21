Чиновники действующей администрации США снова нахамили журналисту интернет-издания HuffPost, когда тот обратился в Пентагон за комментарием о галстуке министра обороны Пита Хегсета.

Ранее российская пропаганда, освещавшая 17 октября встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, отдельно обратила внимание на галстук Пита Хегсета, присутствовавшего на переговорах.

Государственное агентство ТАСС написало, что глава Пентагона надел на встречу галстук в цветах российского триколора — белый, синий и красный. ТАСС отметил, что эти же цвета используются и в государственной символике США, но на галстуке Хегсета полосы были расположены в такой же последовательности, что на флаге РФ.

Корреспондент HuffPost Эс Ви Дейт спросил в Пентагоне, слышал ли Хегсет о такой похвале из России и носил ли он такой галстук раньше.

В ответ он получил такое сообщение от представителя министерства обороны США Шона Парнелла: «Это твоя мама купила его — и это патриотический американский галстук, придурок».

Журналист задал уточняющий вопрос о том, в курсе ли Хегсет о кодексе флага США, запрещающем использовать американский флаг в качестве элемента одежды.

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон ответила следующим заявлением: «Если любить свою страну настолько, чтобы символизировать ее с ног до головы, — это преступление в глазах левого блога HuffPost, то считайте министра Хегсета виновным. Он патриот, который чтит нашу страну и наш флаг».

Ранее HuffPost обращался в администрацию Дональда Трампа за комментарием о том, кто выбрал Будапешт местом следующей встречи президентов США и России. На это пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила: «Это сделала твоя мама».