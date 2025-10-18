Корреспондент HuffPost спросил в Белом доме, кто выбрал Будапешт местом встречи Трампа и Путина. Ему ответили: «Твоя мама»

Журналист американского интернет-издания HuffPost обратился в администрацию Дональда Трампа за комментарием о том, кто выбрал Будапешт местом следующей встречи президентов США и России.

Спустя несколько минут он получил ответ от пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт: «Это сделала твоя мама». Такой же ответ «Твоя мама» издание получило от директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга.

Когда корреспондент HuffPost попытался уточнить у Левитт, считает ли она свой ответ смешным, та написала: «Мне смешно, что вы вообще считаете себя изданием. Вы — крайне левый писака, которого никто не воспринимает всерьез, включая ваших коллег в СМИ, просто они не говорят вам об этом в лицо. Перестаньте присылать мне свои неискренние, предвзятые и бредовые вопросы».

Автор статьи на HuffPost, в которой рассказывается об этой переписке, — старший корреспондент Си Ви Дейт (S.V. Date), работающий в Белом доме. Он автор книги «Полезный идиот», рассказывающей о провалах Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса и коррупции в Республиканской партии.

Трамп вместе со своими сторонниками давно критикует и конфликтует с HuffPost. В 2025 году Белый дом исключил издание из пула журналистов, освещающих деятельность президента.

