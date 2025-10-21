Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. В Батайске частично обрушилась стена многоквартирного дома

Украинские беспилотники в ночь на 21 октября атаковали Ростовскую область, сообщили глава региона Юрий Слюсарь и Минобороны России.

По данным министерства, над территорией области перехватили и уничтожили 34 дрона.

Слюсарь рассказал, что в Батайске на Западном шоссе частично разрушена стена многоквартирного дома. Пострадавших нет, 20 жителей эвакуировали. Позже он сообщил, что несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры. Обломки беспилотников также упали во двор многоквартирных домов на улице Октябрьская. В домах повреждены стекла, никто из жителей не пострадал.

В Ростове-на-Дону из-за падения беспилотников на два частных дома в Пролетарском районе осколочные ранения получил несовершеннолетний.

Беспилотники также атаковали Воронежскую область. По словам губернатора региона Александра Гусева, над областью сбили девять дронов. Пострадавших нет, но в одном из районов поврежден «элемент промышленного сооружения». Других подробностей он не привел.

