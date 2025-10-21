Премьер-министром Японии избрана Санаэ Такаити. Она стала первой женщиной на этом посту

Парламент Японии большинством голосов избрал премьер-министром страны лидера правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити, сообщает The Japan Times.

Такаити набрала 237 голосов из 465 возможных. Ее основной соперник, лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода, получил 149 голосов.

Как отмечает The Japan Times, альянс Либерально-демократической партии с консервативной «Партией инноваций Японии» сделал победу Такаити на голосовании неизбежной. Утром 21 октября избранный премьер уже приступила к формированию кабинета министров, добавляет издание.

Такаити стала первой женщиной в истории Японии, занявшей пост премьер-министра.

В начале октября 64-летняя Санаэ Такаити стала лидером Либерально-демократической партии. Она победила во внутрипартийном голосовании, обойдя своего соперника, 44-летнего министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми. Впервые Такаити удалось избраться в парламент в 1993 году. Она известна своими консервативными взглядами. Такаити выступает за укрепление армии, пересмотр пацифистской конституции Японии и продолжение стимулирования экономики, а также не поддерживает однополые браки. Такаити также утверждала, что преступления японцев во время Второй мировой войны преувеличены, и посещала мемориал памяти японских солдат, среди которых есть военные преступники.

