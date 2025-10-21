Глава МИД Польши допустил, что Путин будет арестован, если его самолет пролетит над территорией страны по пути в Будапешт

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил, что если Владимир Путин полетит на встречу с Дональдом Трампом в Будапешт через Польшу, то его самолет может быть принудительно посажен на территории этой страны, а сам президент России — арестован по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом он заявил в интервью Radio Rodzina, его слова приводит телеканал TVN24.

«Мы не можем гарантировать, что независимый суд не обяжет правительство остановить такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в суд в Гааге», — заявил Сикорский.

По его мнению, российская сторона знает об этом.

«И, соответственно, если этот саммит состоится <…>, самолеты будут летать по другому маршруту», — добавил глава МИД (цитата по Reuters). Он также выразил надежду, что в саммите России и США примет участие и Украина.

Дональд Трамп провел 16 октября телефонный разговор с Владимиром Путиным, по итогам которого анонсировал встречу президентов США и России в Венгрии. Точной даты этих переговоров пока нет.

Венгрия заявила, что Владимиру Путину не будет угрожать арест по ордеру Международного уголовного суда во время его визита в Будапешт. В свою очередь министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев дал понять, что Болгария по запросу России готова разрешить Владимиру Путину пролететь над своей территорией для встречи с Дональдом Трампом в столице Венгрии.

Венгрия, как и Болгария, является участницей МУС. Летом 2025 года Будапешт подал заявку на выход из-под юрисдикции суда, но решение вступит в силу только через год. Несмотря на это, в 2025 году власти Венгрии уже приняли в стране премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, на которого также выдан ордер МУС. Болгария как участница МУС должна задержать президента РФ на своей территории, но при этом она не обязана сажать его самолет.

