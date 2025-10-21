«ФСБ проявляет странную настойчивость». Основателя «Револьт-центра» Павла Андреева в деле о «госизмене» перепутали с тезкой из Ульяновска, но силовики отказываются снять обвинения

В уголовном деле основателя «Револьт-центра» Павла Андреева, обвиненного в «госизмене», есть фактическая ошибка — следователи перепутали его с тезкой, бывшим пиарщиком из Ульяновска. Об этом написал телеграм-канал «Осторожно, новости».

Согласно материалам дела, следователи ФСБ вменили Андрееву «деколониальную деятельность» в интересах представителя Дании и работу в организации «Платформа гражданских, антивоенных и гуманитарных инициатив», сотрудничающую с властями Евросоюза, в частности, над созданием «общества дезертиров в Армении». Также следствие утверждает, что Андреев получал в 2020-2023 годах гранты Еврокомиссии на работу издания «7×7», что должно подтверждать его связь со структурами ЕС.

В действительности 36-летний основатель «Револьт-центра» из Сыктывкара Павел Владимирович Андреев не связан с «Платформой». В материалах дела идет речь о 33-летнем Павле Вадимовиче Андрееве, который с началом войны уехал из Ульяновска в Германию и участвует в антивоенных мероприятиях «Платформы» в Берлине.

Тем не менее ФСБ отказывается прекращать уголовное дело против медиаменеджера из Коми, утверждая, что его причастность к госизмене «подтверждена всеми собранными доказательствами по делу», отмечает «Осторожно, новости».

В беседе с изданием «НеМосква» основатель «Револьт-центра» рассказал, что путаница в уголовном деле выяснилась почти сразу. «Адвокаты пытались обжаловать и объяснить этот абсурд следователю, но ФСБ проявляет странную настойчивость. И упорно заявляют, что он — это я», — заявил Андреев.

«Револьт-центр» — независимое культурное пространство, открытое в 2019 году в Сыктывкаре в Республике Коми. В июле ФСБ объявила, что завела уголовное дело по статье о «госизмене» против одного из создателей «Револьт-центра» и бывшего директора издания «7×7» Павла Андреева. Он покинул Россию после начала полномасштабной российско-украинской войны.

В рамках расследования прошли обыски сразу в 12 регионах России, в том числе в здании «Револьт-центра» в Сыктывкаре. Исполнительного директора «Револьт-центра» Дарью Чернышеву задержали по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». Суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. В августе Минюст РФ объявил «Револьт-центр» «иностранным агентом».

