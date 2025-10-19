Times of Israel: ЦАХАЛ нанес авиаудар по Рафаху, после того как боевики ХАМАС атаковали израильских военных

Армия обороны Израиля нанесла удары по городу Рафах, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники. Официально ЦАХАЛ этого пока не подтверждал.

По данным издания, атака была проведена в ответ на нападение боевиков ХАМАС на израильских военных в Рафахе. В ЦАХАЛ ранее заявляли, что террористы накануне вечером в одном из тоннелей открыли огонь по военным; никто из военных не пострадал.

Представители ХАМАС, в свою очередь, утверждают, что остаются приверженными мирным договоренностям. Как пишет The Times of Israel, в подконтрольных террористической группировке медиа распространяется информация о том, что целью атаки боевиков в Рафахе были не израильские военные, а лидер местного ополчения, выступающего против ХАМАС.

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в соцсети икс призвал премьера Биньямина Нетаниягу возобновить войну «в полном объеме», заявив, что ХАМАС не выполняет соглашения о прекращении огня.

Соглашение об «устойчивом мире» в Газе было подписано 13 октября. Израиль прекратил обстрелы сектора, а ХАМАС отпустил всех остававшихся у группировки живых заложников и начал передачу тел погибших. С тех пор стороны неоднократно обвиняли друг друга в ненадлежащем выполнении условий соглашения.

Госдеп США 18 октября со ссылкой на «достоверные данные» заявил, что ХАМАС планирует атаки на жителей Газы и предупредил, что это станет «прямым и серьезным нарушением» соглашений о прекращении огня.

Читайте также

Трамп провозгласил «устойчивый мир» на Ближнем Востоке. Насколько он устойчивый? И вообще, мир ли это? Какие вопросы остались нерешенными после прекращения огня в секторе Газа

Читайте также

Трамп провозгласил «устойчивый мир» на Ближнем Востоке. Насколько он устойчивый? И вообще, мир ли это? Какие вопросы остались нерешенными после прекращения огня в секторе Газа