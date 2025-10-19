Германия отзовет посла из Грузии

Германия приняла решение отозвать посла в Грузии Петера Фишера, сообщил МИД страны.

По мнению Берлина, руководство Грузии «уже много месяцев разжигает ненависть против ЕС и лично посла Германии». Фишер отозван для консультаций и «обсуждения дальнейших шагов», отметило ведомство.

В заявлении МИД Германии отмечается, что 20 октября ситуацию в Грузии будет обсуждать Совет ЕС по иностранным делам.

В сентябре власти Грузии обвинили Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны из-за его критики в адрес курса правительства, а также из-за того, что он участвовал в судебных слушаниях на процессе против представителей оппозиции. Тогда посла вызвали в МИД Грузии.

Отношения ЕС и Грузии значительно ухудшились в последний год после победы на выборах партии «Грузинская мечта», которая выступает за улучшение отношений с Россией. «Грузинская мечта» фактически заморозила прописанный в конституции страны курс на сближение с ЕС, что привело к массовым протестам.

В Тбилиси в день выборов протестующие попытались занять дворец президента. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ

