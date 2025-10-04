В Тбилиси в день выборов протестующие попытались занять дворец президента. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ

Протестующие прорываются во дворец Орбелиани в Тбилиси, 4 октября 2025 года Irakli Gedenidze / Reuters / Scanpix / LETA

В Тбилиси вечером 4 октября, в день муниципальных выборов в Грузии, начались масштабные протесты. Демонстранты сломали забор президентского дворца на улице Атонели (более известного как дворец Орбелиани) и проникли во двор. Возникли стычки между протестующими и полицией. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала происходящее у дворца Орбелиани фарсом и постановкой режима с целью дискредитировать мирные протесты. Зурабишвили вместе с грузинской оппозицией не признает результаты парламентских выборов 2024 года, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Также она не признает избрание нового президента Грузии Михаила Кавелашвили в декабре 2024 года и продолжает считать себя законным главой государства.

Муниципальные выборы проходили 4 октября одновременно по всей стране. «Грузинская мечта», не дожидаясь их официальных итогов, объявила о своей победе. По данным экзит-полов телеканала «Имеди», пост мэра Тбилиси сохранил за собой Каха Каладзе, представляющий «Грузинскую мечту».

Протесты грузинской оппозиции продолжаются с выборов в парламент в октябре 2024 года. «Грузинская мечта» во главе с премьером Ираклием Кобахидзе объявила о своей победе на них. Оппозиция же утверждает, что выборы были сфальсифицированы, а правящая партия стремится установить в стране диктатуру.

