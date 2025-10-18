Владелец Gucci продает свой косметический бизнес LʼOreal. Сумму сделки оценивают в 4 миллиарда долларов

Группа компаний Kering, владеющая такими брендами, как Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, ведет переговоры о продаже своего косметического подразделения компании LʼOreal. Первым об этом сообщил The Wall Street Journal.

По словам источников издания, сумма сделки, о котором может быть объявлено уже на следующей неделе, составляет четыре миллиарда долларов.

Сделка позволит Kering сократить свою долговую нагрузку, которая к середине лета 2025 года составила около 11 миллиардов долларов, а также сосредоточиться на возрождении ключевых брендов, прежде всего Gucci, столкнувшегося с падением продаж в Китае.

В свою очередь LʼOreal, крупнейший в мире игрок на рынке косметики, приобретет парфюмерный бренд Creed и получит права на разработку новых косметических линий, связанных с брендами Kering, включая Bottega Veneta, Balenciaga и Alexander McQueen.

Компания Kering, контролируемая семьей Пино — одной из богатейших во Франции, запустила свое косметическое подразделение в 2023 году, когда приобрела бренд Creed за четыре миллиарда долларов наличными. В сентябре 2025-го в компании сменился гендиректор — место Франсуа-Анри Пино занял Лука Де Мео, до этого возглавлявший французский автоконцерн Renault.

Читайте также Prada покупает Versace за 1,4 миллиарда долларов