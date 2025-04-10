Prada покупает Versace за 1,4 миллиарда долларов

Итальянский дом моды Prada договорился о покупке конкурирующего бренда Versace у американского холдинга Capri Holdings за 1,375 миллиарда долларов, включая долги компании. Сделка объединяет два крупнейших имени в итальянской моде и укрепляет позиции Италии в индустрии роскоши, сообщает Reuters.

«Мы будем стремиться продолжить наследие Versace, прославляя и переосмысливая его смелую и неподвластную времени эстетику», — заявил председатель совета директоров Prada Патрицио Бертелли.

Покупка Prada модного дома Versace позволит создать конгломерат с оборотом около шести миллиардов евро, который сможет составить конкуренцию крупнейшим игрокам этого рынка — французским LVMH и Kering, отмечает AFP.

Модный дом Versace был основан модельером и дизайнером Джанни Версаче в 1978 году. В 1997-м, после убийства основателя Versace, модный дом возглавила его сестра Донателла Версаче. В марте 2025 года стало известно, что Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace.

Модный дом Prada был основан в 1913 году. Сейчас его возглавляет Миучча Прада. 80% компании до сих пор принадлежит семье Прада.