Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace

Донателла Версаче покидает пост креативного директора итальянского модного дома Versace, сообщил бренд в соцсетях.

Теперь модельер станет амбассадором Versace. «В новой роли госпожа Версаче посвятит себя поддержке филантропических и благотворительных начинаний Versace», — говорится в сообщении.

Модельер подтвердила новости о своем уходе c поста. «В своей новой роли главного посла бренда я останусь самым страстным сторонником Versace. Versace в моей ДНК и всегда в моем сердце», — заявила Версаче.

Должность креативного директора бренда с 1 апреля займет Дарио Витале, который последние 15 лет работал в Miu Miu.

Versace — итальянская компания, производитель одежды, парфюмерии, часов, товаров для дома, аксессуаров и других предметов роскоши. Модный дом был основан модельером и дизайнером Джанни Версаче в 1978 году. В 1997-м, после убийства основателя Versace, модный дом возглавила Донателла Версаче — сестра Джанни. Сейчас компания входит в холдинг Capri Holdings.