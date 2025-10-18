РБК: в Петербурге по делу о госизмене арестовали главу ассоциации частных детективов Андрея Матушкина

Президент «Международной ассоциации частных детективов» Андрей Матушкин стал подозреваемым по уголовному делу о государственной измене (статья 275 УК, предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы). Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

Матушкина арестовали в сентябре, он находится в одном из следственных изоляторов Петербурга. По версии следствия, Матушкин собирал и передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну. Также его подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой и «содействии в реализации ее задач на территории России». По данным источника РБК, речь идет о контактах с представителями стран Балтии.

Частный детектив Михаил Локтионов сообщил изданию, что вместе с Матушкиным были задержаны еще двое детективов, одного из них позднее отпустили. Их имена не приводятся.

Согласно сайту «Международной ассоциации детективов», она была основана как некоммерческое партнерство в 2009 году. Юрлицо ассоциации «Международное объединение частных детективов» зарегистрировано в 2012 году в Петербурге. Ассоциация предлагает услуги по поиску угнанных автомобилей, скрывающихся или пропавших людей, скрытому наружному наблюдению, проверке супружеской неверности. По данным «СПАРК», руководитель ассоциации Андрей Матушкин с 2021 года находится в стадии банкротства по иску Сбербанка из-за невыплаты ипотечного кредита.

Что в России считается госизменой

