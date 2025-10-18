МАГАТЭ объявило о локальном прекращении огня на Запорожской АЭС для ремонта электросети

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в городе Энергодар, захваченной Россией, начались работы по восстановлению поврежденных внешних линий электропередачи, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

По словам гендиректора организации Рафаэля Гросси, ремонт стал возможным после установления локальных зон прекращения огня, что позволило безопасно допустить специалистов к объекту. ЗАЭС простаивала без внешнего энергоснабжения в течение четырех недель, получая электричество от резервных дизель-генераторов.

«Восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности. Обе стороны конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию сложного плана ремонта», — говорится в заявлении агентства.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция Европы. Российские военные захватили ее 4 марта 2022 года. С сентября 2022-го ЗАЭС не производит электроэнергию — работают только системы, необходимые для охлаждения реакторов.

Последняя линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС была повреждена 23 сентября в результате обстрелов. Станция осталась без внешнего электроснабжения уже в 10-й раз с начала полномасштабной войны. Нынешнее отключение стало самым длительным.

