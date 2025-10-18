«Кавказский узел»: в Турции убит администратор телеграм-канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров. Его подозревали в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы

Администратор телеграм-канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров убит в Стамбуле, пишут со ссылкой на источники издания «Кавказский узел» и «Черновик».

По словам знакомых Абакарова, в последнее время тот получал угрозы. Причиной смерти называются множественные ножевые ранения.

Телеграм-канал «Утро Дагестан» был создан при поддержке бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, уехавшего в Украину. В октябре 2023 года в канале появились призывы «встретить по-взрослому» в аэропорту Махачкалы беженцев из Израиля, которые якобы начали прибывать на Северный Кавказ. Вечером 29 октября в аэропорту произошли антисемитские беспорядки. На следующий день создатель Telegram Павел Дуров объявил, что канал «Утро Дагестан» будет заблокирован.

Глава Дагестана Сергей Меликов говорил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались в телеграм-канале, который администрируют «предатели и бандеровцы» с территории Украины. Позже власти РФ объявили Абакарова в розыск. Следствие назвало Абакарова одним из организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

«Медуза» выяснила, кто, по всей видимости, запустил телеграм-канал «Утро Дагестан», спровоцировавший антисемитские погромы в России Паблик правда связан с Ильей Пономаревым? И при чем тут сожжение Корана и отравление Навального?

