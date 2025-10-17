Вице-президент США: Россия переоценивает свои возможности на поле боя, и это «затрудняет достижение соглашения»

Россия считает, что на фронте дела у нее идут лучше, чем на самом деле, и это отражается на переговорной ситуации, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью изданию Newsmax.

«Я думаю, что существует фундаментальное расхождение в ожиданиях: русские склонны считать, что на поле боя дела у них идут лучше, чем на самом деле», — сказал Вэнс. По его словам, именно это и затруднило достижение соглашения в последние месяцы, хотя «определенный прогресс был».

Вэнс добавил, что, как бы энергично президент США ни занимался дипломатией, для заключения соглашения нужна готовность обеих сторон, а сейчас «русские и украинцы просто не находятся в той точке, где они могли бы заключить сделку».

Тем не менее урегулирование Вэнс считает возможным, но для этого, по его словам, потребуется «намного больше работы». «Да, это [затянувшийся процесс] порой раздражает. Да, [Трамп] иногда теряет терпение по отношению ко всем участникам процесса», — сказал Вэнс. Однако по мнению вице-президента США, Трамп все же завершит процесс. «Вопрос лишь в том, сколько времени это займет», — добавил Вэнс.

