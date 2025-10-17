Верховный суд Нидерландов обязал Россию (теперь уже окончательно) выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу России и утвердил постановление Апелляционного суда Амстердама по делу о выплате 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, пишет АР.

Верховный суд был последней инстанцией, в которой Россия могла оспорить решение международного арбитража, вынесенного еще в 2014 году.

В июле 2014 года постоянная палата третейского суда в Гааге обязала Россию выплатить трем бывшим акционерам компании ЮКОС (Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal) компенсацию более 50 миллиардов долларов. Суд посчитал, что в начале 2000-х годов российские власти незаконно национализировали компанию после ареста ее главы Михаила Ходорковского. Россия неоднократно обжаловала это решение в различных инстанциях.

Решение Верховного суда Нидерландов — это «не просто историческая победа акционеров, оно подтверждает основополагающий принцип правосудия о том, что ни одно государство не стоит выше закона, даже такое государство-изгой, как Россия», — заявил Тим Осборн, гендиректор компании GML, представляющей интересы бывших акционеров ЮКОСа.

Он добавил, что теперь компания сосредоточит усилия по взысканию компенсации в полном объеме, в том числе путем ареста российского имущества по всему миру. Ранее GML заявляла, что сумма финальной компенсации с учетом процентов уже превышает 65 миллиардов долларов.

Михаил Ходорковский назвал решение Верховного суда Нидерландов «своей личной победой» и «самым мощным ударом по путинскому режиму в правовом поле». При этом он напомнил, что перестал быть акционером ЮКОСа в 2004 году и в процессе за компенсацию никак не участвовал.

Но для меня это решение тоже имеет важное значение. Независимый уважаемый и признанный Россией суд (а власти РФ согласились участвовать в процессе, а значит признали компетенцию суда) зафиксировал:

Компания ЮКОС вела законную деятельность.

Менеджмент и акционеры ЮКОСа — не преступная группа.

Компания была отобрана и уничтожена не из-за налоговых претензий или не из-за нарушения законодательства, а по политическим причинам и ради расправы с главным на тот момент акционером и руководителем компании.

Российские власти пока официально не комментировали решение Верховного суда Нидерландов. Однако еще в декабре 2020 года Конституционный суд РФ разрешил России не исполнять решение международного арбитража в Гааге.

