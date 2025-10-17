Одиннадцать российских аэропортов прерывали работу из-за угрозы атаки дронов

Из-за опасности атаки беспилотников в ночь на 17 октября были введены ограничения на полеты в аэропортах Калуги, Самары, Краснодара, Сочи, Ульяновска, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Ярославля, Казани, Ижевска и Уфы. Все аэропорты РФ заработали в штатном режиме к 07:15 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Минобороны РФ отчиталось о 61 сбитом украинском дроне (в том числе 32 беспилотниках, уничтоженных, по словам российских военных, над аннексированным Крымом). 13 дронов, объявило военное ведомство, были сбиты над Краснодарским краем, шесть — над акваторией Черного моря, пять — над Брянской областью, по два — над территориями Тульской и Московской областей, один — над Курской областью.

Хроника войны. 16 октября 2025 года

Война Тысяча триста тридцать первый день. Россия снова пытается оставить украинцев без света. Теперь она применяет новую тактику

