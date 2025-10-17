OCCRP: суда, связанные с режимом Асада, задействованы в перевозке зерна с оккупированных территорий Украины

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) установил, что три сухогруза, которые, как считают власти Украины, были задействованы в вывозе зерна с оккупированных Россией территорий, связаны с режимом Башара Асада.

Грузовые суда, носившие названия «Финикия», «Лаодикия» и «Саурия», до 2023 года находились в собственности у Сирии, во главе которой тогда стоял Башар Асад. Затем суда были проданы Главным управлением морского транспорта Сирии офшорной компании AlHouda Holding на Сейшельских островах. Стоимость «Финикии» и «Саурии», согласно контрактам, с которыми ознакомились расследователи, составляла 1 (один) доллар США. Контракт на покупку «Лаодикии» OCCRP получить не удалось, но судно продали почти одновременно с «Финикией» и «Саурией».

Обстоятельства перехода судов из госсобственности в сейшельский офшор, отмечает OCCRP, характерны для последних лет правления Асада. Президент Сирии и его окружение тогда активно выводили активы за рубеж, в том числе для обхода санкций.

Глава AlHouda Holding Али Мохамед Диб — непубличная персона, но документы, с которыми ознакомились расследователи, показывают его тесную связь с Асадом и его окружением. В частности, Диб владел долями в сирийских компаниях, другие акционеры которых оказались в санкционных списках ЕС за поддержку и получение выгоды от режима Асада.

Последние несколько лет «Финикия», «Лаодикия» и «Саурия» неоднократно меняли названия и ходили под ложными флагами, суда также на долгое время отключали транспондеры, чтобы их местонахождение было сложнее отследить. OCCRP пишет, что они были замечены в портах на оккупированных Россией территориях Украины, откуда вывозили зерно.

«Лаодикия» и «Саурия» по-прежнему числятся собственностью AlHouda Holding, а «Финикия» в начале 2025 года была перерегистрирована на компанию Levant Fleet LLC-FZ из ОАЭ. С этой компанией, пишет OCCRP, связан сирийский бизнесмен Тахир Кайали, которого власти Великобритании, ЕС и США обвиняют в контрабанде нелегальных амфетаминов. Кайали заявил OCCRP, что с 2023 года не причастен к деятельности Levant Fleet.

В начале 2025 года «Финикия», на этот раз носящая имя «Монте Бьянко», была замечена в порту Севастополя, а в августе судно заходило в порт Камыш-Бурун в Керчи, пишет OCCRP.

Башар Асад был свергнут в декабре 2024 года. Убежище бывшему президенту Сирии предоставила Россия.

