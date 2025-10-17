На производящем оружие предприятии в Стерлитамаке произошел взрыв. Восемь человек ранены

В одном из цехов завода «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв, сообщила в своем телеграм-канале мэрия города.

В официальном сообщении отмечается, что данные о погибших и пострадавших «уточняются». По данным «Осторожно, новости», пострадали пять человек, по информации телеграм-канала «112» — шесть.

«112» также отмечает, что у одного из зданий завода обвалилась стена. Mash пишет, что эпицентр взрыва находился в технологической установке, которая занималась производством нитроцеллюлозы — вещества, которое используется для изготовления лаков и пластмасс.

По данным Mash, инцидент не связан с украинскими беспилотниками. Предварительная причина — нарушение правил техники безопасности.

Обновлено. В результате инцидента пострадали восемь человек, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Предприятие «Авангард» входит в структуры «Ростеха» и является производителем оружия и боеприпасов; также на нем утилизируют вооружение и военную технику. Помимо этого, «Авангард» выпускает химическую продукцию, промышленную взрывчатку, тару и изделия из древесины.