При взрыве на военном заводе в Стерлитамаке погибли три человека

Три человека погибли в результате взрыва, произошедшего 17 октября на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«К сожалению, трое человек погибли, все женщины. В их числе — молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети. Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

По его данным, еще пять человек находятся в больнице. Двое из них в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.

Хабиров заявил, что причины взрыва пока не известны, но это была не атака беспилотников.

«Завод достаточно старый, но он выполняет важную государственную задачу. Здесь предстоит сделать большой объем работ, и мы готовы помочь предприятию определить необходимые подрядные организации, которые с ними справятся», — добавил глава республики.

Предприятие «Авангард» входит в структуры «Ростеха» и является производителем оружия и боеприпасов; также на нем утилизируют вооружение и военную технику. Помимо этого, «Авангард» выпускает химическую продукцию, промышленную взрывчатку, тару и изделия из древесины.