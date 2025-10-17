Госдума предложила поправки в закон о круглогодичном призыве. Срок действия повестки хотят ограничить 30 днями

В законопроект о круглогодичном призыве перед вторым чтением внесли ряд важных поправок, обратили внимание профильные телеграм-каналы.

Срок действия электронных повесток, выданных военкоматами, предлагается ограничить 30 днями. Канал «Школа призывника» объясняет, что сейчас они действуют неограниченное время — то есть военкомат может назначить явку через несколько месяцев, и все это время призывник не сможет выехать за границу. «Депутаты, видимо, увидели этот правовой пробел, дающий военкоматам простор для произвола», — отмечает телеграм-канал.

Другая поправка уточняет процедуру рассмотрения заявлений о пересмотре решения об отправке в армию. Если призывника забрали в войска, но у него появилось право на отсрочку, он мог подать соответствующее заявление, однако сроки его рассмотрения военкоматом не уточнялись. Теперь предлагается ограничить их пятью днями.

Еще одна поправка предполагает распространить на территорию всей России действие решения о призыве. Как отмечают «Важные истории», до сих пор фактически эти решения исполнялись в пределах региона, где были вынесены, и призывники могли избежать их, просто переехав в другой регион.

Законопроект о «вечном» призыве, который сейчас рассматривает Госдума, предполагает, что повестки призывникам можно будет направлять в течение всего года — а не только во время призывных мероприятий, как сейчас. В первом чтении документ был принят в конце сентября.

