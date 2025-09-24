Госдума приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает призыв граждан на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.

Согласно документу, в этот период военкоматы смогут организовывать медицинское освидетельствование призывников, устраивать психологический отбор и проводить заседания призывной комиссии.

При этом отправлять к месту службы будут как и прежде два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Проект закона предусматривает, что повестки будут направлять призывникам в течение года без привязки к конкретному месяцу. Инициатива направлена на то, чтобы «разгрузить военные комиссариаты, которые будут работать не три месяца в году в режиме „ошпаренной кошки“, а нормально, плавно, в течение года», рассказывал автор законопроекта председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Также в документе говорится, что призывники, по какой-либо причине не получившие повестки, должны сами явиться в военкомат для сверки данных в двухнедельный срок со дня начала очередного периода отправки граждан на военную службу.