В Грузии председателю ОБСЕ назначили штраф за то, что она пришла на митинг в Тбилиси

МВД Грузии назначило штраф в пять тысяч лари (1580 евро) председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен. Об этом сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на министерство внутренних дел.

14 октября Валтонен пришла на акцию протеста у здания парламента Грузии. Она записала видеообращение со словами поддержки протестующим, которые «обеспокоены репрессивным курсом своей страны» и «имеют полное право на демократию, свободу слова и основные права человека».

Как уточняет Interpressnews, штраф Валтонен назначили за «перекрытие проезжей части».

МИД Грузии направил ноту протеста в секретариат ОБСЕ из-за того, что Валтонен пришла на акцию протеста в Тбилиси. В заявлении говорится, что Валтонен отошла от программы своего официального визита, присоединилась к небольшой группе активистов, которые «свободно, но незаконно перекрыли главный проспект Тбилиси», и публично сделала заявление «не отражающее действительности». По мнению грузинского МИД, таким образом она хотела «ввести международное сообщество в заблуждение относительно ситуации в Грузии».

Правительство Грузии также объявило, что премьер страны Ираклий Кобахидзе отменил встречу с Валтонен из-за ее участия в акции. При этом Валтонен утверждает, что встреча была отменена по ее инициативе «из-за несовпадения графиков».

