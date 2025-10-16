Университету спецназа имени Путина в Чечне выделят из федерального бюджета 5 миллиардов рублей

В 2026 и 2027 годах на финансирование Российского университета спецназа будет потрачено по 2,5 миллиарда рублей, обнаружила «Новая газета Европа», изучив законопроект о бюджете, внесенный правительством в Госдуму в конце сентября.

Российский университет спецназа имени Путина — частный учебный центр в чеченском Гудермеcе. Он был создан в 2013 году по инициативе Рамзана Кадырова. Учебный центр вербует и готовит контрактников российской армии перед отправкой на войну в Украину, а также тренирует сотрудников госкомпаний и внутренних служб, таких как Федеральная служба судебных приставов, пишет «Новая газета Европа».

Основным спонсором университета спецназа с момента его основания был бизнесмен Мовсади Альвиев — один из крупнейших девелоперов в Чечне. Ему, в частности, принадлежит значительная часть делового центра «Грозный-Сити» в столице республики.

В 2024 году, когда университет спецназ посещал президент РФ Владимир Путин, сообщалось, что учебный центр подготовил более 19 тысяч бойцов, впоследствии отправившихся на войну в Украине. Куратором учебного заведения является сын Рамзана Кадырова Адам.