«Очередной виток дискриминации». Госдума приняла заявление, в котором осудила требование властей Латвии к сотням россиян покинуть страну

Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила решение властей Латвии, обязывающих несколько сотен россиян покинуть страну до 13 октября.

Речь идет о проживающих в Латвии гражданах России, получивших постоянный вид на жительство в соответствии со статьей 23.1 Закона «О въезде и пребывании иностранцев и лиц без гражданства в Латвийской Республике», и не выполнивших до 30 июня требование о получении статуса долгосрочного резидента ЕС, для которого надо было подтвердить владение латышским языком на уровне не ниже A2 и пройти проверку безопасности. 11 октября издание Politico сообщило, что власти Латвии потребовали от 841 гражданина России уехать из страны до 13 октября, в противном случае их депортируют.

Госдума назвала решение властей Латвии «очередным витком дискриминации», а экзамен на знание латышского языка — «фильтрационными процедурами». По данным нижней палаты российского парламента, «антигуманное ужесточение требований у русскому национальному меньшинству» затронуло прежде всего пожилых людей, которые не могут пройти «унизительные процедуры».

В заявлении говорится, что факты «вопиющего нарушения фундаментальных прав и свобод русскоязычного населения Латвии» не будут оставлены без внимания, а депортированным россиянам «будут предоставлены все необходимые меры поддержки на исторической Родине».

«Считая недопустимой дискриминацию по признакам языка, расы, национального или этнического происхождения, политических и иных убеждений, депутаты Государственной Думы призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику латвийского руководства и объединить усилия в борьбе с нарушениями основополагающих прав и свобод человека, любыми формами шовинизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — заявили в Госдуме.

Госдума направит свое заявление президенту РФ, в правительство, в ООН, Парламентскую Ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайскую организацию сотрудничества, Межпарламентскую ассамблею православия, Латиноамериканский парламент, Африканский парламентский союз и другие организации.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня после публикации Politico заявила, что Латвия предоставила проживающим в стране гражданам России возможности и выполнимые требования для продления видов на жительство.

Как поясняет Delfi, согласно поправкам к Иммиграционному закону от 20 июня 2024 года, граждане РФ, которые до получения российского гражданства имели постоянное место жительства в Латвии и получили разрешение на постоянное проживание, должны были подать в управление по делам гражданства и миграции (PMLP) документы для получения статуса постоянного жителя ЕС, включая подтверждение успешной сдачи экзамена по государственному языку.

На основании этих поправок срок действия разрешений на постоянное проживание истек у 841 гражданина РФ, так как до 30 июня они не подали документы для получения разрешения на статус постоянного жителя ЕС. 18 июля PMLP направило им письма с уведомлением покинуть Латвию до 13 октября или подать заявление на получение статус постоянного жителя ЕС. Из 841 человека 358 подали заявления на получение видов на жительство, отмечает Delfi. Информацию о 483 гражданах РФ, которые не подали заявления, передадут в Государственную пограничную охрану для «проведения проверки выезда». Те из них, кто не покинул Латвию, будут депортированы из страны.