Глава ФСБ Александр Бортников выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ и заявил, что к операции «Паутина» причастна Великобритания, а к инцидентам с беспилотниками в странах Европы — спецслужбы НАТО.

По словам Бортникова, , проведенная Службой безопасности Украины, была проведена «под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле». Лондон также обеспечил «ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском „авторстве“ диверсии», добавил глава ФСБ.

Кроме того, с подачи Лондона «и возглавляемой им „партии войны“», заявил Бортников, «раздувается истерия по поводу мнимой „угрозы с Востока“». На этом фоне начали происходить инциденты с «якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС». Однако, по мнению Бортникова, «у профессионалов не вызывает сомнений» причастность к этим инцидентам «натовских спецслужб».

«Особенно после привязки провокации с дронами к так называемому теневому флоту России. Напомню, что изначально „локомотивом“ кампании по борьбе с ним являлся Лондон, стремившийся организовать морскую блокаду Калининграда и наших кораблей на Балтике», — заявил глава ФСБ.

Также Бортников утверждает, что британские спецслужбы планируют использовать «боевых пловцов» для атак на российские объекты критически важной инфраструктуры. По его словам, украинские спецслужбы собираются организовать вылазки диверсионных групп совместно с британской разведкой. Диверсии готовятся «с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов», добавил Бортников.

