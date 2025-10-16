Фонд «Женщины за жизнь» предложил на федеральном уровне ввести штраф до 800 тысяч рублей за склонение к аборту

Благотворительный «Женщины за жизнь» предложил ввести штрафы от 50 тысяч до 800 тысяч рублей за склонение к аборту на федеральном уровне, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст проекта.

Обсуждение проходило 15 октября в Общественной палате в рамках «нулевого чтения» поправок к закону об основах охраны здоровья. За склонение к аборту предлагается ввести административную ответственность.

Конкретные штрафы в тексте проекта не прописаны, но в материалах к нему говорится, что для граждан они могут составить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Отдельные штрафы предусмотрены за склонение к аборту несовершеннолетних, в случае давления работодателя, а также — в публичных выступлениях, СМИ и интернете. Для граждан — от 100 тысяч до 200 тысяч, для должностных лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч, для юрлиц — от 500 тысяч до 800 тысяч рублей.

Также отдельно указаны иностранцы и лица без гражданства, которым может грозить не только штраф, но и арест на 15 суток и выдворение из России.

На региональном уровне штрафы за склонение к абортам уже введены в 25 областях России, но глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина назвала это недостаточным, пишет «Коммерсант». Она заявила, что женщины должны иметь право принять решение «без репродуктивного давления», которым Москвитина считает склонение к аборту.

В ходе обсуждения в Общественной палате также высказывались депутаты, один из которых сравнил аборты с убийствами при Гитлере. «С 1960-х годов, когда Хрущев разрешил аборты, мы убили людей собственных в несколько раз больше, чем Гитлер. Про Гитлера все знают, какой он плохой, а в зеркало посмотреть на самих себя… Напомню, что зеркало нечисть боится», — сказал депутат от «Единой России» Олег Матвейчев (цитата по «Коммерсанту»).

После того, как по проекту будет готова единая резолюция с пожеланиями участников обсуждения, его направят в Госдуму, пишет «Коммерсант».

Осенью 2023 года российские власти начали масштабную кампанию по ограничению права на аборт. Частные клиники начали отказываться от прерывания беременности; в некоторых областях (например, в Вологодской) предложили запретить ее полностью, а в ряде регионов уже введены запреты со штрафами на склонение к аборту.

Фонд «Женщины за жизнь» получает деньги от государства — и делает все, чтобы ухудшить доступность абортов в России. В том числе прямо обманывает беременных Главное из расследования «Феминистского антивоенного сопротивления»

