Bloomberg: слова Трампа о прекращении поставок российской нефти в Индию «застали врасплох» местные НПЗ

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему не закупать российскую нефть, «застали врасплох» индийские государственные НПЗ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на руководителей шести компаний.

Трое руководителей нефтеперерабатывающих заводов рассказали, что импорт российской нефти в Индию сократится в «краткосрочной перспективе». Собеседники Bloomberg отметили, что власти Индии не информировали их о решении прекратить закупки российской нефти, поэтому теперь они ждут соответствующих указаний.

В свою очередь вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что Индия, по его мнению, продолжит импортировать российскую нефть, несмотря на призывы США.

«Мы с нашими дружескими партнерами продолжаем взаимодействие. Наш энергетический ресурс востребован. Он экономически выгоден, целесообразен. И я уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество», — приводит слова Новака «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль в вопросе закупки нефти «ориентируется на официальные заявления, которые были от министерства иностранных дел Индии».

Дональд Трамп, выступая 15 октября перед журналистами, заявил, что премьер Индии пообещал ему не покупать нефть у России. «Я был недоволен тем, что Индия покупает [российскую] нефть. Сегодня он [премьер Индии Нарендра Моди] заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это большой шаг. Теперь мы собираемся заставить Китай сделать то же самое», — сказал Трамп, не уточнив, когда Индия прекратит закупки.

Позже представитель МИД Индии Рандхира Джайсвала сообщил, что приоритет Индии — «защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации». Он отметил, что для «обеспечения стабильных цен на энергоносители и надежности поставок» Индия расширяет источники энергоснабжения «в соответствии с рыночными условиями».

Трамп называл Китай и Индию «основными спонсорами» продолжающейся войны в Украине, так как эти страны продолжают покупать российскую нефть.