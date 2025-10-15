Все активы блогера Никиты Ефремова, обвиняемого в донатах ФБК, арестованы

На все активы блогера Никиты Ефремова, обвиняемого в финансировании Фонда борьбы с коррупцией, наложен обеспечительный арест.

«В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий были установлены криптокошельки, а также рублевые и валютные банковские счета, принадлежащие обвиняемому. На все эти активы, недвижимость и денежные счета наложены обеспечительные меры», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Никита Ефремов — основатель и владелец магазина одежды Nikita Efremov. У него 670 тысяч подписчиков на ютьюбе и 410 тысяч подписчиков в телеграме. В октябре 2023 года сеть заподозрили в продаже контрафакта, тогда в магазинах Ефремова изъяли тысячи пар обуви.

В августе 2025 года Ефремову предъявили обвинение в финансировании «экстремизма» (статья 282.3 УК, предусматривает до восьми лет лишения свободы). Как утверждали связанные с силовиками телеграм-каналы, его подозревают в отправке донатов Фонду борьбы с коррупцией. Останкинский суд Москвы избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий. В сентябре Ефремова внесли в перечень «террористов и экстремистов».

В октябре в Арбитражный суд Москвы поступил иск ООО «Джетленд» к Никите Ефремову, в рамках которого с блогера требуют взыскать 11 миллионов рублей, сообщало РИА Новости. Компания-истец владеет инвестиционной платформой JetLend, представляющей собой «интернет-сервис для инвестирования в бизнес и финансирования организаций».

