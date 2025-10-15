Суд в Москве по требованию Тверской межрайонной прокуратуры запретил распространять информацию с сайта и канала блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура в ходе мониторинга выявила на ресурсах Алекса Лесли «информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная ответственность». По версии прокуратуры, Алекс Лесли распространял информацию, «призывающую к осуществлению конкретных действий» в отношении женщин, а также «подстрекал своих последователей, учеников и подписчиков действовать вопреки воле и согласию потерпевших».

На канале блогера была публикация, «склоняющая к совершению насильственных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшим», а на сайте продавались курсы «телесного тренинга», которые содержали «аналогичную противоправную информацию», заявили в прокуратуре.

Кроме того, отметили в прокуратуре, двое соучастников Алекса Лесли 21 и 22 июня провели тренинги, после которых один из слушателей курса «совершил преступные действия в отношении девушки».

В июне 2025 года несколько девушек в Москве рассказали о домогательствах мужчин, которые таким образом выполняли задания «телесного тренинга» Алекса Лесли. В конце месяца суд отправил в СИЗО одного из слушателей этого тренинга Алексея Башина по делу о насильственных действиях сексуального характера. Еще двум участникам тренинга назначили 15 суток административного ареста по делу о мелком хулиганстве из-за домогательств.

В отношении самого Алекса Лесли возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию. МВД объявило блогера в розыск, позже суд заочно арестовал его по этому делу. Лесли находится не в России.

Алекс Лесли стал известен после расследования Алексея Навального, основанного на книге и инстаграме ученицы Лесли Насти Рыбки. Она рассказывала, как проводила время с миллиардером Олегом Дерипаской, а Навальный установил, что тот отдыхал на яхте вместе с бывшим вице-премьером российского правительства Сергеем Приходько.

